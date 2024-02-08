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5 أطعمة صحية غنية بالكربوهيدرات- تعرف عليها

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محمد اسماعيل - القاهرة - الكربوهيدرات من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة، ووفقا لموقع "Health Shots"، نوضح 6 أطعمة عالية الكربوهيدرات مفيدة للصحة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي.

- الشوفان

يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، الذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

- الموز

نظرا لأنه غني بنسبة عالية من الكربوهيدرات والبوتاسيوم، لذا فهو فاكهة مثالية عند تناولها قبل وبعد ممارسة التمارين ، بالإضافة إلى أنه يدعم وظيفة العضلات.

- البطاطا الحلوة

غنية بالكربوهيدرات المعقدة، والفيتامينات A وC والبوتاسيوم والألياف، لذا يساعد تناولها في تقوية جهاز المناعة وتعزيز صحة الأمعاء.

- البقوليات

توفر البقوليات كميات مناسبة من الكربوهيدرات والألياف، وكذلك البروتين، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم، ما يجعلها خيارا صحيا للقلب.

- التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى كونها فاكهة مليئة بمضادات الأكسدة والألياف.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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