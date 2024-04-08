هذا ما يحدث لجسمك عند تناول بسكويت العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

بسكويت العيد من أشهر وألذ الحلويات التي تُزين موائدنا في الأعياد والمناسبات، ويتميز بطعمه اللذيذ وتنوع أشكاله ونكهاته، مما يجعله محبوباً لدى الكبار والصغار

على حدٍ سواء.

يقول دكتور أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي، هل تعلم أن الإفراط في تناول بسكويت العيد قد يُسبب العديد من الأضرار الصحية مثل.

-زيادة الوزن

يحتوي بسكويت العيد على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل سريع عند الإفراط في تناوله

-أرتفاع الكوليسترول

يحتوي بسكويت العيد على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، التي ترفع من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

-ارتفاع ضغط الدم

يحتوي بسكويت العيد على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يرفع من ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

-الإصابة بأمراض القلب

يُعدّ الإفراط في تناول بسكويت العيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب احتوائه على الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسعرات الحرارية العالية.

-الإصابة بمرض السكري

يحتوي بسكويت العيد على نسبة عالية من السكر، الذي قد يسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عند الإفراط في تناوله

-تسوس الأسنان

يُعدّ السكر الموجود في بسكويت العيد من العوامل الرئيسية التي تُسبب تسوس الأسنان.

-عسر الهضم

يحتوي بسكويت العيد على نسبة عالية من الدهون، التي قد تُسبب عسر الهضم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

-الإصابة بالأمراض المزمنة

يُعدّ الإفراط في تناول بسكويت العيد من عوامل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسمنة

نصائح طبية مهمة لتناول بسكويت العيد باعتدال

تناول كمية قليلة من بسكويت العيد، مثل قطعة أو قطعتين في اليوم.

اختيار بسكويت العيد المصنوع من دقيق القمح الكامل.

تقليل كمية السكر المضافة إلى بسكويت العيد.

استبدال الزيوت النباتية المستخدمة في صنع بسكويت العيد بسمن بلدي صحي.

تناول بسكويت العيد مع كوب من الشاي أو القهوة بدون سكر.

ممارسة الرياضة بانتظام لحرق السعرات الحرارية الزائدة.

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