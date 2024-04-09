5 أسرار لتحسين صحة دماغك وتجنب الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت طبيبة استشارية في علم الشيخوخة "كلير ستيفز" عن 5 نصائح بسيطة، لكنها فعّالة يمكن لأي شخص اتباعها للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

1. النظام الغذائي:

يساعد تناول الكثير من الفواكه والخضروات على تعزيز صحة الدماغ، وذلك لاحتوائها على مركبات الفلافونويد.

2. ممارسة التمارين الرياضية:

يجب ممارسة الرياضة بانتظام، مثل المشي السريع لمدة 45 دقيقة على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

3. العناية بنظافة الأسنان:

من الضروري الحفاظ على صحة فمك من خلال تنظيف أسنانك بانتظام وزيارة طبيب الأسنان بشكل دوري.

4. كن اجتماعيا:

لتحسين قوة الدماغ، عليك التواصل مع الآخرين وتفاعل معهم بشكل منتظم، ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية.

5. إدارة مستويات السكر:

الحفاظ على مستويات جيدة من السكر في الدم أمرا بالغ الأهمية، لتعزيز صحة الأوعية الدموية والدماغ.

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