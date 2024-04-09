محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يشتهر الكعك العيد بطعمه اللذيذ وتنوعه الكبير، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو تأثيره على صحة الجسم عند تناوله بكميات كبيرة.

يقول دكتور أخصائي التغذية العلاجية والرياضية معتز القيعي لمصراوي، هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكعك صباح أول يوم العيد

ارتفاع مستويات السكر في الدم

يحتوي الكعك على كميات عالية من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع، مما يؤدي ذلك إلى شعورك بالنشوة في البداية، لكنه سينقلب لاحقًا إلى الشعور بالتعب والخمول.

زيادة الوزن

يحتوي الكعك على سعرات حرارية عالية، مما يعني أنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

عسر الهضم

يحتوي الكعك على نسبة عالية من الدهون، مما قد يؤدي إلى عسر الهضم والشعور بالثقل.

حرقة المعدة

يمكن أن يؤدي تناول الكعك إلى حرقة المعدة، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

الإمساك

يحتوي الكعك على كمية قليلة من الألياف، مما قد يؤدي إلى الإمساك.

تسوس الأسنان

يحتوي الكعك على كمية عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

نصائح طبية لتناول الكعك فى العيد باعتدال

تناول الكعك بكميات صغيرة.

اختر الكعك المصنوع من مكونات صحية، مثل دقيق القمح الكامل والسكر الطبيعي.

وازن بين تناول الكعك وممارسة الرياضة.

احرص على شرب الماء بكثرة بعد تناول الكعك.

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