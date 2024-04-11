أبرزهم كيم كارداشيان وكيت ميدلتون.. لماذا يفضل المشاهير السباحة في الماء المثلج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الاستمتاع بحمام جليدي أو السباحة في المياه المتجمدة أصبح من الاتجاهات العصرية على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المشاهير.

ما هي الحمامات الثلجية؟

حمامات الثلج التي يشار إليها أحيانا بالغمر في الماء البارد أو العلاج بالتبريد، تستلزم غمر الشخص لمدة 11 إلى 15 دقيقة في الماء المبرد إلى ما بين (10 و15 درجة مئوية).

وأشاد الرياضيون دائما بهذه الممارسة للتعافي بعد التمرين، كما أن المشاهير يتبعون هذا الاتجاه للحصول على فوائد صحية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يتبع المشاهير هذا الاتجاه؟

نجوم ومشاهير مثل كيم كارداشيان، كيت ميدلتون، هاري ستايلز، كريستين بيل وليزو، وفيرات كوهلي، راكولبريت، فيديوت جاموال، وسامانثا، يزعمون أن السباحة في الثلج يقلل الالتهاب ويجعل أجسامهم تشعر بالتحسن.

فوائد حمامات الثلج

صحة الدماغ

الغطس في الماء البارد ينشط الجزء من الجهاز العصبي الذي ينظم حالة الاسترخاء أو الراحة، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين مشاعر الرفاهية، كما ينشط الجزء من الجهاز العصبي الذي يتحكم في الاستجابة للضغط النفسي.

كما أن الممارسة المنتظمة قد تقلل من رد الفعل هذا، ما قد يساعد الأشخاص على الشعور بقدر أكبر من المرونة تجاه الضغوط الأخرى في حياتهم.

فقدان الوزن

يسهم الماء البارد في إنقاص الوزن عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي بسبب تنشيط الدهون البنية.

ويمكن أن تؤدي ممارسة تمارين الغمس بالماء البارد بانتظام إلى رفع معدل الأيض وتعزيز فقدان الوزن عن طريق تجميد الدهون.

زيادة الدورة الدموية

هذه الممارسة الصحية يمكن أن تساعد في تحسين الدورة الدموية في الجسم، فالعلاج بالماء المثلج يزيد من الدورة الدموية، وهو أمر مفيد لصحة القلب، ويسمح تحسين الدورة الدموية للجسم بامتصاص واستخدام العناصر الغذائية والأكسجين بشكل أكثر فعالية مما يساعد على المدى الطويل.

الحد من التوتر

يمكن إطلاق مسكنات التوتر الطبيعية التي تسمى الإندورفين أثناء البقاء في الماء البارد، ويمكن أن يساعد هذا أولئك الذين يعانون من التوتر، لأنه قد يجعلهم يشعرون براحة أكبر.

ومن المعروف أن الغطس في الماء البارد المثلج يحسن المزاج، حيث يتم إطلاق الدوبامين أثناء الاستحمام بالثلج، مما يحسن المزاج وقد تشعر بمزيد من السعادة والرفاهية.

تسريع الاستشفاء العضلي

يعد الغطس في الماء البارد أمرا رائعا لاستعادة العضلات واللياقة البدنية بعد ممارسة التمارين الرياضية القوية، كما يساعد الرياضيين على الشعور بألم أقل في عضلاتهم، وذلك لأن في بيئة باردة، تنقبض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تقليل التورم وتعزيز إصلاح العضلات ومنع التآكل الناتج عن التمرين.

تحذيرات من حمامات الثلج

من المهم أيضا توخي الحذر عند استخدام حمامات الثلج، لأن التعرض المفرط للماء البارد يمكن أن يسبب حساسية الجلد والأعصاب، وانخفاض حرارة الجسم، ومشاكل القلب.

لذا يُنصح بغمر أجزاء الجسم المختلفة تدريجيا في حمام جليدي لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة لتجنب الصدمة وانقباض الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى السكتة القلبية أو الدماغية.

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