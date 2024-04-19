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تخفض الكوليسترول وضغط الدم.. 5 أطعمة تنظف الشرايين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

قال معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن الشرايين تؤدي دورًا رئيسيًا في نقل الأكسجين من القلب إلى باقي الجسم، للحفاظ على صحتها وقوتها وخلوها من الترسبات.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن الحفاظ على نظام غذائي صحي يحافظ على أداء الشرايين لدورها، مؤكدا أن هناك 5 أطعمة تعمل على تنظيفها.

البروكلي

يحتوي البروكلي على فيتامين K، الذي يساعد في منع تراكم الكالسيوم في الشرايين ويقلل من الكوليسترول الضار، كما أنه غني بالألياف التي تساعد على خفض ضغط الدم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشرايين من التلف، كما يساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الالتهاب في الشرايين، كما تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

السبانخ

السبانخ غنية بالنيترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشرايين من التلف.

الثوم

الثوم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، كما يساعد على خفض الكوليسترول الضار وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

نصائح طبية لتنظيف الشرايين

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

إدارة التوتر

السيطرة على الكوليسترول

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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