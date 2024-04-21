توقعات مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية.. خبير أبراج يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف اليوم الأحد، الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تخطى عقبة نظيره مودرن فيوتشر بنتيجة المباراتين (2/3).

وستنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني في السادسة مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري للبطولة، وسوف يتم نقلها مجانا عبر قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري.

الوسط: محمد شحاتة وأحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الجزيري ومحمود شيكابالا ومصطفى شلبي.

ومن خلال التشكيل المتوقع، كشف خبير الأبراج محمد صبحي، فرص بعض اللاعبين في اللقاء والنتيجة المتوقعة.

وكشف "صبحي"، أن طاقة لاعبي الزمالك خلال المبارة قد يغلبها الرعونة والاستهتار في فترات، وحالة من التعالي ولكن يستعيد الفريق التركيز والسيطرة.

وتابع لـ"الخليج 365": "أما على الجانب الآخر سيلعب فريق دريمز بتوازن دفاعي ومباغته الزمالك بهجمات على فترات متباعدة".

وأكد صبحي لـ الخليج 365، أن النتيجة المتوقعة فوز الزمالك.

وجاءت فرص بعض اللاعبين في اللقاء كالتالي:

محمد عواد، حارس المرمى، مواليد 6 يوليو 1992

يتميز بطاقة برج السرطان.

هؤلاء الذين ينتمون إلى برج السرطان غالبًا ما يكونون متفهمين وحساسين، ما يعني أنه قد يكون لديه قدرة فائقة على فهم حركة الكرة وتحليل الوضع في الملعب.

سيد نيمار، مدافع، مواليد 12 يناير 2000، ينتمي إلى برج الجدي.

الأشخاص المنتمون لهذا البرج عادة ما يتمتعون بالتزام وتحمل المسؤوليات، ما يجعله يبرز في الدفاع والتصدي للهجمات المنافسة بثبات وقوة.

أحمد حمدى، لاعب الوسط المهاجم، مواليد 10 فبراير 1998، يتبع برج الدلو.

الأفراد من هذا البرج غالبًا ما يكونون مبدعين ومبتكرين، ما يمكن أن يعني أنه قد يكون لديه قدرة على صناعة اللعب وتحريك الهجوم بطرق غير تقليدية.

سيف الجزيري، المهاجم، مواليد 12 فبراير 1993، يتمتع بطاقة برج الدلو أيضًا.

وهو مشابه لأحمد حمدى في الطريقة التي يمكن أن يؤثر بها ذلك على أدائه، حيث يمكن أن يكون مبتكرًا ومبدعًا في خط الهجوم.

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