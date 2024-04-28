صور من حفل زفافه في الأهرامات.. معلومات لا تعرفها عن الملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الملياردير الهندي أنكور جين متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا من حفل زفافه الذي أقيم يوم الجمعة الماضية في منطقة الأهرامات، أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم.

وحضر حفل الزفاف العديد من الشخصيات البارزة والمشاهير.

فيما يلي، نذكر لكم أبرز المعلومات عن الملياردير الهندي أنكور جين، وفقا لصفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "hindustantimes".

- أنكور جين، رجل أعمال وملياردير.

- المؤسس والرئيس التنفيذي لبرنامج "Bilt Rewards"، وهو أول برنامج يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل، وشركة "Kairos".

- تم اختياره كقائد عالمي شاب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2011، وفي وقت سابق، كان جاين نائب رئيس المنتج في تطبيق "Tinder" للمواعدة.

- عضو في مجلس المحيط الهادئ للعلاقات الخارجية.

- يبلغ من العمر 33 عاما.

- التقى بزوجته، إريكا هاموند في صالة الألعاب الرياضية، حيث كانت تعمل كمدربة للياقة البدنية.

- متزوج من عارضة الأزياء إريكا هاموند في حفل زفاف أسطوري.

- أُقيم حفل زفاف أسطوري في منطقة الأهرامات، حضره العديد من المشاهير والشخصيات البارزة والسياسين.

يتابع على موقع "إنستجرام" 32 ألف و500 ألف متابع.