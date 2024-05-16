الامارات | برجيل القابضة تتفوق في جائزة نافس وتحصل على المراكز الثلاثة الأولى لتنمية المواهب الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت برجيل القابضة بثلاث جوائز مرموقة خلال الدورة الثانية لجائزة نافس، وذلك في خطوة مهمة نحو رعاية المواهب الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية، وتعكس هذه الجوائز الجهود المتضافرة التي تبذلها مجموعة الرعاية الصحية لتعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية.

وتهدف جائزة «نافس» التي تم إطلاقها ضمن أجندة «مشاريع الخمسين» إلى تعزيز تنافسية الموارد البشرية الإماراتية، وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الخاص، وتم إطلاق الجائزة تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعلن مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، خلال حفل أقيم في أبوظبي، عن أسماء الفائزين المواطنين في الفئة الفردية خلال الدورة الثانية للجائزة، وحصل ثلاثون مواطناً يعملون في القطاعين الخاص والمصرفي على المراكز الثلاثة الأولى في عشرة مجالات عمل.

وتميزت برجيل القابضة بحصولها على ثلاث جوائز، مما يؤكد التزام المجموعة الثابت بتمكين الإماراتيين وخلق سبل للتقدم الوظيفي في قطاع الرعاية الصحية، وفازت برجيل بجائزة فئة الكيانات كبيرة الحجم، وتسلمها خلال الحفل الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وفي فئة الأفراد حصل البروفيسور حميد الشامسي، مدير خدمات الأورام في برجيل القابضة، والدكتورة مريم السويدي، استشارية الأمراض الجلدية، في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، جزيرة الريم، على المركز الأول.

وحصلت عائشة المهري، نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، وناصر الريامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة برجيل القابضة، وسارة الكثيري، أخصائية التغذية في مدينة برجيل الطبية، على شهادات تقدير.

وقال الدكتور شمشير فاياليل: «يشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز المرموقة، التي تؤكد التزامنا برعاية الخبرات المحلية وتمكين الإماراتيين في القطاع الخاص، لقد شهدنا طفرة ملحوظة في عدد المهنيين الإماراتيين عبر الإدارات المتنوعة والمستويات الهرمية داخل مجموعة برجيل القابضة، حيث يعمل مئات المواطنين الإماراتيين في صفوف القوى العاملة لدينا، وتؤكد هذا الزيادة في أعداد المواطنين على التزامنا بتعزيز قدرات المواهب المحلية وتسهيل سبل التقدم الوظيفي لهم في قطاع الرعاية الصحية».

وكان لبرنامج «نافس» دور فعال في تسهيل مساعي مجموعة برجيل القابضة، لتعزيز المشاركة الإماراتية في وظائف الرعاية الصحية، ويعكس النجاح الذي حققته جائزة «نافس»، تفاني برجيل القابضة في تحقيق التميز في المشاركة الإماراتية في مجال الرعاية الصحية وتمكينهم في العمل، ومن خلال سلسلة من ورش العمل والمبادرات التدريبية التي تم إجراؤها بالتعاون مع برنامج نافس، قامت المجموعة بتعزيز ثقافة التعلم المستمر والنمو بين المتخصصين في الرعاية الصحية الإماراتيين.

كما عززت برجيل القابضة التزامها برعاية المواهب المحلية من خلال مبادرات التدريب الشاملة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل كلية فاطمة للعلوم الصحية، وكلية التقنية العليا، وجامعة الإمارات، أيضاً قدمت المجموعة برامج منظمة تشمل التدريب الداخلي وخطط التطوير للطلاب لاكتساب الخبرة العملية، بالإضافة إلى ذلك، وفي الفترة من ديسمبر 2023 إلى أبريل 2024، قامت المجموعة برعاية 70 طالباً في جميع مستشفيات برجيل من خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال البروفيسور حميد الشامسي: «إننا فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، التي تعكس التفاني والعمل الجاد الذي يبذله فريقنا في برجيل القابضة، ونعرب عن امتناننا للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي يلهمنا دعمها وتوجيهاتها المستمرة أن نمضي بخطوات ثابتة نحو النجاح، إننا نسعى كإماراتيين إلى المساهمة بكل إخلاص في تحقيق الرؤية الطموحة التي حددها قادتنا حرصاً على تعزيز ازدهار الوطن ورفعته».

• حصل الدكتور شمشير فاياليل على الجائزة المقدمة لبرجيل في فئة الكيانات كبيرة الحجم، في حين حصل موظفان إماراتيان على جوائز في فئة الأفراد وحصل ثلاثة آخرون على جوائز تقديرية.