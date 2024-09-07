الامارات | طالب هندي يصنع أصغر مكنسة كهربائية في العالم بحجم 60. سم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حطم طالب جامعي من الهند رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس بتحويل قلم حبر جاف قابل لإعادة التعبئة إلى أصغر مكنسة كهربائية في العالم.

وأنفق تابالا ناداموني، 23 عامًا، حوالي 238 دولارًا لتحويل قلمه إلى مكنسة كهربائية يبلغ قياسها 0.25 بوصة فقط ( 0.6 سم ) عند أقصر محور لجسمها. وقال إن مكنسته الكهربائية الصغيرة تستطيع الشفط من خلال مروحة دوارة صغيرة تعمل بمحرك اهتزازي بقوة أربعة فولت، وتلتقط جزيئات الغبار التي يمكن تفريغها بعد ذلك.

وسبق لناداموني أن حقق نفس الرقم القياسي في عام 2020، عندما صنع مكنسة كهربائية يبلغ قياسها 0.69 بوصة ) 1.7 سم)، ولكن تم التغلب عليها لاحقًا بواسطة جهاز أصغر يبلغ حجمه 0.07 بوصة فقط.

وقال ناداموني لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "لقد انبهر جميع الطلاب في جامعتنا بهذه المكنسة الكهربائية الصغيرة، وأخبرني أعضاء هيئة التدريس أنها أجمل إبداع رأوه على الإطلاق".