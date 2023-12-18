شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن البريد المصري يصدم الجميع ويعلن وقف عمليات السحب الدولية على هذه الأنواع من الكروت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الاسكان تعلن عن تسهيلات جديدة في منحة 150 ألف ريال غير مستردة بهذه الشروط البسيطة قرر البريد المصري تعليق المعاملات الدولية بالدولار على بطاقات الخصم المباشر فقط، وهي بطاقات مرتبطة بحسابات التوفير. وقف عمليات السحب الدولية على هذه الأنواع من الكروت يؤكد البريد المصري أن بطاقات إيزي باي لا تزال فعالة وتستخدم بشكل طبيعي في المعاملات المحلية والدولية بالدولار. ونظرًا لهذا القرار، تُعتبر بطاقات إيزي باي الآن البديل الوحيد للبطاقات الائتمانية في المعاملات الدولية.اتخذ البنك المركزي المصري هذا القرار لمنع سوء استخدام بطاقات الخصم المباشر، حيث كشف عن قيام بعض المستخدمين بالدفع بكميات كبيرة في المعاملات الدولية، مما يؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي بالبنوك المصرية.في هذا السياق، يظل استخدام بطاقات إيزي باي في المعاملات الدولية متاحًا وفعالًا، وهي بديل موثوق به لتلبية احتياجات الدفع الخارجية بشكل آمن وفعّال.

كانت هذه تفاصيل خبر البريد المصري يصدم الجميع ويعلن وقف عمليات السحب الدولية على هذه الأنواع من الكروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.