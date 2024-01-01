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تراند اليوم : شاهد.. أكراد يرتدون الزي السعودي في احتفالهم بعرس في ألمانيا

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، احتفال مجموعة من الأكراد المقيمين في ألمانيا بأحد الأعراس وهم يرتدون الزي السعودي .

وأظهر الفيديو عدد من الأكراد يرقصون في أحد أعراسهم وهم يرتدون الزي السعودي تعبيرا عن شكرهم للمملكة .

وأثار الفيديو تفاعل بين المغردين الذين عبروا عن إعجابهم بتصرف الأكراد ، وقال أحدهم :"الله يعزكم ويعز عليكم للمملكة العربية .. أنتم شعب يستحق الاحترام شعبا وحكومة لو لم أكن من الأكراد لتمنيت أن أكون من السعودية ".

وأضافت مغردة أخرى : دامت أفراحكم أخوانا الأكراد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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