تراند اليوم : شاهد.. أكراد يرتدون الزي السعودي في احتفالهم بعرس في ألمانيا

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، احتفال مجموعة من الأكراد المقيمين في ألمانيا بأحد الأعراس وهم يرتدون الزي السعودي .

وأظهر الفيديو عدد من الأكراد يرقصون في أحد أعراسهم وهم يرتدون الزي السعودي تعبيرا عن شكرهم للمملكة .

وأثار الفيديو تفاعل بين المغردين الذين عبروا عن إعجابهم بتصرف الأكراد ، وقال أحدهم :"الله يعزكم ويعز عليكم للمملكة العربية السعودية .. أنتم شعب يستحق الاحترام شعبا وحكومة لو لم أكن من الأكراد لتمنيت أن أكون من السعودية ".

وأضافت مغردة أخرى : دامت أفراحكم أخوانا الأكراد.