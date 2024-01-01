بدء التقديم والتحويل لبرامج البورد السعودي والدبلومات لعام 2024

وذكرت "الهيئة"، أن إعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية سيكون في تاريخ 19 مارس 2024، وفترة المقابلات الشخصية بين 21 أبريل و 9 مايو 2024، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز التدريبية عبر البوابة الإلكترونية، ولرفع النتائج من قبل لجان المقابلات الشخصية يوم 9 مايو 2024.
وبينت أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 4 يونيو 2024، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 يوليو 2024، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 يوليو 2024، على أن تكون بداية التدريب في 1 أكتوبر 2024.
من جانب آخر، بدأ أمس أكثر من 1300 عضو متدرب من أعضاء الهيئة من الممارسين الصحيين عامهم الأكاديمي 2024، وذلك ضمن رحلة التدريب في برامج البورد السعودي "شهادة الاختصاص الدقيق" تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضحت الهيئة أن المتدربين الجُدد انضموا إلى أكثر من 18 ألف عضو متدرب مُسجل في برامج "شهادة البورد السعودي"، ليبدأوا التدريب ضمن بيئة تعليمة مبنية على أسس التعليم الصحي وبما يتماشى مع برنامج التحول في القطاع الصحي.
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