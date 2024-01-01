2023.. عام سعودي زاخر بالتفوق والإنجازات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد عام 2023 جملة من الأحداث العالمية عموما والسعودية خصوصا، إضافة إلى الإنجازات العالمية التي تميزت بها السعودية واحتفى بها العالم، مما يجعله عاما سعوديا زاخرا بالأحداث والإنجازات المتنوعة، يمهد لعام آخر حافل بالإنجازات السعودية والأحداث الجوهرية التي تحقق رؤية السعودية 2030. أبرز أحداث 2023: استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما.

توقيع كل من السعودية، والولايات المتحدة، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

دعت السعودية بصفتها رئيس -القمة الإسلامية الحالية- منظمة التعاون الإسلامي لعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية، في الرياض لمناقشة وبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.

فوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030.

حصول السعودية على المركز الأول عالميا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي.

حصد السعودية الجائزة الذهبية للحكومة الرقمية العربية لعام 2023 عن فئة التطبيقات الذكية.

تحقيق جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات العربية التابع لمجلة التايمز للتعليم العالي «THE» لعام 2023، إضافة إلى تحقيقها 5 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS 2023» التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات.

تحقيق السعودية مستوى قياديا في النضج التنظيمي الرقمي، لتتقدم بذلك على دول مجموعة العشرين.

حصول السعودية على المركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.

إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عدد من المشاريع التي تدعم رؤية المملكة 2030.

إعلان ولي العهد عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض؛ تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية.

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