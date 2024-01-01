شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 30 ديسمبر 2023م وحتى 6 يناير 2024م، بمشاركة 20 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء عمليتين جراحيتين معقدتين في القلب لذوي الدخل المحدود من أبناء الشعب اليمني الشقيق تكللت جميعها بالنجاح التام.

محافظة لحج

وقدم المركز أمس دورات تدريبية للفتيات اليمنيات اليتامى في محافظة لحج، ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس باليمن.

وجرى تدريب الفتيات على مجالات الخياطة والتطريز والبخور والعطور والتقنية و التصوير وصناعات الغذاء بغرض تمكينهن من الالتحاق بسوق العمل وتحسين ظروفهن المعيشية.

يذكر أن المشروع يتضمن تقديم الدعم للفتيات المتسربات من المدارس عبر إتاحة فرص تعليمية ثانية لهن من خلال توفير التجهيزات الأساسية لعدد 21 مدرسة، وتقديم برامج تدريبية لتنمية قدرات 350 من المعلمين والموجهين، وتجهيز 64 من الفصول البديلة لضمان استيعاب الفتيات في مخيمات النزوح، وتمكين 280 من معيلات الأسر وأولياء أمور الطالبات، وتنفيذ 14 حملة توعوية تشجيعية لدعم تعليم الفتيات باليمن.

مشروع سند لرعاية الأيتام

ووقّع المركز اليوم برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع (سند) لرعاية الأيتام المتأثرين بالصراع في محافظتي حضرموت وتعز.

ويهدف البرنامج الذي وقعه مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض, إلى تحسين الوضع الإنساني للأيتام وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، والعمل على تعليمهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع، وتيسير سبل العيش لهم من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة، يستفيد منها 770 فرداً.

الكسوة الشتوية

وفي لبنان، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة أمس المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م.

ويهدف المشروع إلى توزيع القسائم الشرائية على المستفيدين لكي يتمكنوا من شراء ملابس الكسوة الشتوية عن طريق المتاجر المعتمدة بما يتناسب مع احتياجاتهم، استفاد منه 31.050 فردا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف.

مشروع حياة التطوعي

في نفس السياق، اختتم المركز مشروع حياة التطوعي السعودي في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، والمنفذ خلال الفترة من 26 حتى 31 ديسمبر 2023م، بمشاركة 15 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 353 حالة، وإجراء 123 عملية جراحية في مجال المسالك البولية، استفاد منها 476 طفلا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية والبرامج التطوعية التي تنفذها المملكة ممثلةً بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.