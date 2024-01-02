تراند اليوم : تركي آل الشيخ يكشف تعرضه لخطأ طبي في عملية جراحية.. ويروي قصة إعفائه من هيئة الرياضة

صحيفة الخليج 365: أكد المستشار تركي آل الشيخ، إن ملف الرياضة من الملفات التي أثرت على صحته بشكل كبير.

وذكر "آل الشيخ" خلال لقائه مع الإعلامي عمار تقي، أنه في عام 2018 أجرى عملية جراحية في الخارج وحدث خطأ طبي بها.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: "كان في جرح كبير في جسمي مدة تقارب 50 يوم لم يلتئم الجرح وكان في نزيف يوميًا، وأتذكر أنه طلب مني أن لا أرجع للمملكة حتى اتعافى".

وتابع: ولكني رجعت وقتها بكل خجل واستعطاف حاولت أن أطلب من الأمير محمد بن سلمان يسمحلي ويرفع لمولاي بطلب إعفاء نظرًا لظروفي الصحية.

وأكمل: المرة الأولى تم الرفض وبعدها بشهر كانت صحتي تتدهور وكنت أعتبر نفسي مقصر، وطلبت منه مرة ثانية وقالي جملة واحدة، خير إن شاء الله يجيك العلم.

وأضاف: كان هذا الكلام وقت الظهر ممكن، وثاني يوم في المساء صدر قرار الإعفاء وتكليفي بالتعيين في هيئة الترفيه.