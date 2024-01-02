اخبار السعوديه

تراند اليوم : تركي آل الشيخ يكشف تعرضه لخطأ طبي في عملية جراحية.. ويروي قصة إعفائه من هيئة الرياضة

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: أكد المستشار تركي آل الشيخ، إن ملف من الملفات التي أثرت على صحته بشكل كبير.

وذكر "آل الشيخ" خلال لقائه مع الإعلامي عمار تقي، أنه في عام 2018 أجرى عملية جراحية في الخارج وحدث خطأ طبي بها.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: "كان في جرح كبير في جسمي مدة تقارب 50 يوم لم يلتئم الجرح وكان في نزيف يوميًا، وأتذكر أنه طلب مني أن لا أرجع للمملكة حتى اتعافى".
وتابع: ولكني رجعت وقتها بكل خجل واستعطاف حاولت أن أطلب من الأمير يسمحلي ويرفع لمولاي بطلب إعفاء نظرًا لظروفي الصحية.

وأكمل: المرة الأولى تم الرفض وبعدها بشهر كانت صحتي تتدهور وكنت أعتبر نفسي مقصر، وطلبت منه مرة ثانية وقالي جملة واحدة، خير إن شاء الله يجيك العلم.

وأضاف: كان هذا الكلام وقت الظهر ممكن، وثاني يوم في المساء صدر قرار الإعفاء وتكليفي بالتعيين في هيئة الترفيه.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا