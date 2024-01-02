شكرا لقرائتكم خبر الارتقاء بمستوى 4 آلاف موهوب في صناعة الأفلام إلى العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستهدف الهيئة في هذه النسخة من البرنامج تدريب 4000 شخص من المهتمين بصناعة الأفلام من المبتدئين والمحترفين، وتنفيذ 150 ورشة عمل تدريبية، وذلك في 13 منطقة من مناطق المملكة.
ويندرج كلا البرنامجين تحت ركيزة «تطوير المواهب»، وذلك للسعي في اكتشاف ودعم وتطوير المواهب المحلية في قطاع الأفلام والارتقاء بها إلى مستويات عالمية من خلال تدريبها على يد نخبة من صناع الأفلام وبالتعاون مع عدد من المعاهد والجامعات العالمية والمحلية وبيوت الإنتاج السينمائي.
وتعتزم الهيئة إطلاق النسخة الأولى من «برنامج كادر»، الذي يعنى بتوفير فرص تدريبية مهنية ميدانية لما يصل إلى 50 صانعا وصانعة أفلام من محترفين وممارسين في السينما، مستهدفة بذلك تمكين المتدربين من أدوات السينما وتطويرهم في تخصصات متعددة ضمن صناعة الأفلام على مدى 21 يوما، وذلك بالتعاون مع بيوت إنتاج عالمية ومن خلال تضمينهم في مشاريع سينمائية قائمة.
ويسهم ذلك في تقديم السينما المحلية بمعايير عالمية، وزيادة حضورها في المحافل السينمائية المختلفة على مستوى العالم.
أهداف برامج ومبادرات هيئة الأفلام:
- إتاحة فرص التدريب الاحترافي الممكن.
- المساهمة في فتح آفاق جديدة.
- تعزيز التواصل الفعّال بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة.
- إبراز التنوع المعرفي والفكري.
- الاستفادة من خلاصة التجارب والخبرات المتراكمة.
- الارتقاء بصناعة السينما السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر الارتقاء بمستوى 4 آلاف موهوب في صناعة الأفلام إلى العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.