استخلاص النانو من التين والزيتون لعلاج السكري

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وأوضحت الباحثة في كلية العلوم بجامعة جدة الدكتورة صفاء قحل، أن الدراسة تبحث تأثير مستخلصات النانو من أوراق التين Ficus carica, وأوراق الزيتون Olea europaea, وعقار الليراجلوتيد Liraglutide على أنسجة الكبد ومستوى السكر والدهون في الدم في نموذج الفئران المصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
وقالت «خلال هذه الدراسة تم تقسيم 40 فأرا بشكل متساو إلى أربع مجموعات، كانت المجموعة الأولى هي المجموعة الضابطة السالبة غير المصابة بالسكري، فيما تم حقن الحيوانات في المجموعات من الثانية إلى الرابعة بجرعة مقدراها 60 ملجم/كجم من وزن الجسم من الستربتوزوتوسين STZ لإحداث نموذج الفئران المصابة بالسكري، في حين عملت المجموعة الثانية كمجموعة ضابطة موجبة لمرض السكري، تم إعطاء جرعة 02.0 ملجم/كجم من وزن الجسم/يوم من الليراجلوتيد للمجموعة الثالثة، بينما المجموعة الرابعة فتعطى 4.8 نانو جرام/مل × 105 من وزن الجسم/يوم من مزيج مستخلصات النانو على التوالي، بعد 8 أسابيع من العلاج تم التضحية بالحيوانات، وجمع الدم لتحليل مستوى الجلوكوز وتحليل البروتين الدهني منخفض الكثافة، البروتين الدهني عالي الكثافة، الكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية في الدم، وتم استخلاص الكبد للفحص التشريحي المرضي».
أهمية الدراسة:
- مفيدة بالنسبة للصناعات الدوائية والمجتمع العلمي.
- تهم مرضى السكري خاصة من النوع الثاني.
- طريق لتطوير منتجات من الأعشاب المضادة للسكري.
- دراسات لتأكيد هذه النتائج وتحديد الآليات الدقيقة.
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