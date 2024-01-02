جامعة الجوف تحقق أعلى المراتب بالتصنيفات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الجوف إنجازات نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2023م، وذلك نظير جهودها في تجويد العملية التعليمية وتعزيز البحث والابتكار والمبادرات المجتمعية، حيث حققت إنجازا نوعيا بدخولها ضمن أفضل 1000 جامعة بالعالم في تصنيف شنغهاي 2023 للجامعات للمرة الأولى منذ تأسيسها، إضافة إلى استمرار حضورها ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات 2024 للعام الثالث على التوالي وحصولها على المرتبة 601-800 عالميا وتصنيف QS2024 للجامعات العالمية محققة المرتبة 601-800 عالميا والمرتبة 10 محليا. كما حققت الجامعة تقدما نوعيا في تصنيف QS2024 للجامعات العربية محققة المرتبة 37 عربيا، وتوجت الجامعة جهودها خلال 2023، وذلك بدخولها تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية محققة المرتبة 201-240 في آسيا.

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