تراند اليوم : " يقول في الواتساب كلام غير قبل أبلكه"… آل الشيخ يعلق على إساءة "قرداحي" للمملكة ويكشف ملابسات دعوته لتقديم حفل بالرياض

صحيفة الخليج 365: قال المستشار تركي آل الشيخ إن هناك بعض الأشخاص، الذين أساءوا للمملكة، بالرغم من المساعدات التي قدمتها لهم.

إساءة وعلق "آل الشيخ" خلال لقائه مع الإعلامي عمار تقي، قائلًا: "في ناس أساءوا للمملكة منهم ناس كانوا يعملون عندنا، وأول واحد هو جورج قرداحي".

رسالة اعتذار

ووجه المستشار رسالة اعتذار للشعب السعودي، لأنه قام بتوجيه دعوة لـ جورج قرداحي في إحدى حفلات الترفيه، وذلك ليقوم بتقديم الحفل وتسليم الجوائز.

جورج قرداحي

وأضاف: كان قبلها لم يقم بزيارة المملكة لأسباب ومواقفه السياسية مع سوريا، ولكنه لم يسيء لنا، وأنا من حسن النية قلت مواقفه السياسية تمثل نفسه، وقررت أن يقدم الحفل، والذي كان سبب وجزء من شهرته وعمله في الـ mbc، عندما كان يقدم برنامج من سيربح المليون وغيرها.

الواتساب

وأردف المستشار: "بعد ذلك أساء، يقول كلام في العلن وفي الواتساب حقي غير ، قبل أن أبلكه".

وأوضح تركي آل الشيخ، أن أي شخص لديه مثل هذا التفكير، لا يحصل ذرة من الاحترام.