شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب إطلاق العامة اسم الصبا على رياح النعشي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية سبب إطلاق العامة على رياح الصبا “رياح النعشي”.

وقال الزعاق بأنه من شدة اهتمام العرب بالرياح أطلقوا عليهم أسماء حسب المنفعة والمضرة والاتجاه والقوة.

وأضاف الزعاق بأن الريح “الصرصر” هو ريح شديد العصف ويكون له صوت صرصرة، أما رياح اللواقح هي الرياح التي تلقح السحاب فينزل الماء من السماء.

وتابع الزعاق بأن أهم رياح عند العرب هي رياح الصبا وهي شمالية شرقية والعامة يسمونها بالنعشي لأنها تهب مع بنات نعش.