تراند اليوم : بعد إصابتها بالسرطان… بالفيديو: الفنانة أضوى فهد : "زعلت من ربي وكنت أتكلم معاه ليش أنا!"

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة أضوى فهد عن مشاعرها عندما أصيبت بمرض السرطان.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "احكي مالك" :"أكثر مرحلة تزعزع فيها إيماني، وأكاد أكون ما ودي الناس تقول "أستغفر الله"، أكاد أكون كفرت في ذلك الوقت".

وتابعت:" كنت زعلانة من ربي، لكن كنت أتكلم مع الله وأقول "ليش أنا من بين الناس تسوي فيني كذا". وتابعت:" الله سوى فيني كذا حتى أقرب له أكثر، ربي معنا قريب".

وأكملت:"مالي دخل في الناس وأشوف هذا الموضوع عادي، لأنه المفروض نفكر كذا، مو مفروض نفكر أنه لا عيب حرام ما ينفع ما يجوز ما تسألي، طيب ليش أمي إذا صار شيء أروح أتناقش معها وأقول لها فهميني، فهذا نفس الشيء مع ربي، الله أقرب لي، هو اللي سواني هو اللي كتب حياتي، الله قريب بس ماني شيفاه".