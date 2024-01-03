شكرا لمتابعة خبر عن عائلة تتعرض لحادث انقلاب أليم بالسيارة أثناء تصوير فلوق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرضت عائلة لحادث سيارة أليم أثناء تصويرها لـ فلوق، ولحسن الحظ لم يُصب أحدهم بأذى، بينما الجوال استمر بتوثيق التفاصيل وتطمن العائلة على بعضهم البعض .

وأظهر المقطع الذي صوره الهاتف السيارة من الداخل وهي مقلوبة، والعائلة تسأل عن بعضها البعض وترد الفتاة وتطمئن الجميع أنهم بخير ولا يوجد أحد تأذى.

وساعد المارة الفتاة وعائلتها في الخروج من السيارة بعد الحادث الأليم الذي نجى منه من كان بالسيارة بمعجزة إلهيه بينما الجوال ظل يوثق الحادث .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين دعوا الله بالسلامة لمن كان بالسيارة، مؤكدين أن نجاتهم كانت بمعجزة من الله .