"التدريب التقني" تعلن مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد للفصل الثالث

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بدء التقديم الإلكتروني للفصل الثالث من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، يوم الأحد 9 رجب المقبل، ويستمر حتى الأربعاء 12 رجب 1445هـ.

وأوضحت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين، عبر بوابة "قبولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.

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