شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض السكر في الدم .. 5 علامات تدل على سرعة هبوطه .. تعرف عليها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت أخصائية تغذية، تدعى بوني تاوب ديكس، عن 5 علامات تدل على سرعة انخفاض السكر في الدم، الذي يمكن أن يتسبب بسقوط الشخص أو ارتطام رأسه أو تعرض للإصابة بجروح خطيرة.

– علامات انخفاض السكر في الدم

أوضحت الأخصائية، أن هناك مجموعة نصائح غذائية يجب على الشخص اتباعها لتجنب هذا الخطر وفي بعض الحالات قد يحتاج إلى مساعدة طبية.

ومن أبرز الأعراض:

1- خفقان أو سرعة بمعدل ضربات قلب

قالت ديكس: “إن مستويات السكر المنخفضة في الدم يمكن أن تؤدي إلى سرعة ضربات القلب أو خفقان القلب”.

2- تعرق ورعشة

توضح الطبيبة ديكس أنه “عندما يصاب الشخص برعشة أو التعرق، يجب أن يراجع محتويات ما قام بتناوله من أطعمة، لأن بعضها، مثل الكربوهيدرات البسيطة، يمكن هضمها وامتصاصها بسهولة مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة ثم انخفاضها سريعاً بما يشبه الانهيار”.

وأشارت إلى أن إضافة البروتين والدهون الصحية إلى الوجبات واختيار كربوهيدرات الحبوب الكاملة، التي تتحلل بشكل أبطأ، من المرجح أن يمكن المحافظة على مستويات الغلوكوز في الدم تحت السيطرة”.

3- التهيج والجوع الشديد

تقول ديكس: “عندما تكون البطن فارغة، لن يكون هناك ما يكفي من الوقود لتشغيل الجسم، وبالتالي بمكن أن يشعر المرء حرفياً وكأنه يستلقي على سريره بدلاً من أن يكون جالساً على مكتبه، والحل هنا يكمن في تناول وجبة متوازنة مع الثلاثية الذهبية المكونة من البروتين وكربوهيدرات الحبوب الكاملة والدهون الصحية”.

4- الدوار والضعف

وهذا العلامة من أبرز العلامات، إذ تقول ديكس: “إن السكر يغذي المخ، ومن الواضح أن الكثير من السكر يمكن أن يكون له تأثير سلبي أيضاً، ولكن عندما لا يتناول الشخص الطعام أو عندما لا يأكل بشكل متوازن صحياً، فربما يتسبب ذلك في شعور بالدوار والضعف

5- القلق والهلع

وفقاً لدكتورة ديكس، فإن “بعض علامات وأعراض انخفاض نسبة السكر في الدم تشبه علامات نوبة القلق أو حالة توتر، عندما يشعر شخص ما أنه بدأ يشعر بالضعف أو الدوار، فإنه يخشى أن تنخفض مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة، يمكن أن يتسبب الشعور في حدوث نوبة هلع وقلق”.