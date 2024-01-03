تراند اليوم : شاهد.. فتاة مغربية تنهار من البكاء بعد طلاقها من زوجها السعودي: إيش فيهم المغربيات؟ احنا اجمل نساء الكون

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول فتاة مغربية تنهار من البكاء بعد طلاقها من زوجها السعودي بسبب أهله الذين رفضوا زواجهما.

وقالت الفتاة: نيجي نفتح لايف ما احنا مرتاحين أهل هيشوفون أول ما يخلص اللايف أحصل ماسيج، كلام يزعل، في الأول كان يداري ما يبي يعلمني ويقول هيتقبلوا زواجنا، كان عندنا طموح إنهم يرضوا.

وتابع: كل ما نيجي نفتح لايف مسكين، أنا زعلت عليه، بدل ما أفكر في نفسي قاعدة أفكرله، وكانوا يقولون لو صار شي لأهلك ما راح نسامحك حنا ما عندنا عيال ياخذوا بنات من السوشيال ميديا.

وردت الفتاة: إيش فيها السوشيال ميديا أنا زيي زي أي بنت، ولا عشان أنا مغربية؟ إيش فيها؟ أجمل نساء الكون وأحن.

وأضافت: تخيلوا من كثر ما يكلمني عن أهله أقسم بالله إني حبيتهم رغم إني ما شفتهم حتى عياله حبيتهم بس الولد عليه ضغوطات وإذا جينا نصور سناب وهو متهني وعايش مرتاح وحنا شايلين هم الولد مسكين ما هو عادي حتى إذا جيت أتصور مع زوجي ما يقدر ياخذ الجوال ويصور معي عشان ما يصور أهله كأني سارقاه.

وواصلت: حاولنا سنة و 3 شهور زواج والله إني ما شفت منه إلا الخير ياريت لو خانني أو سوا في أي شي حتى أكرهه، وتابعت: من كثر الاكتئاب أكلت أظافري وجلدي.