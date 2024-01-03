شكرا لقرائتكم خبر عن تشير إلى الإصابة بجلطة دموية .. علامات إذا ظهرت عليك توجه للطبيب فوراً ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

طالما دأب أطباء مختصون على التحذير من قاتل صامت ألا وهو جلطات الدم التي تظهر بعدة طرق وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، إذ أوضحوا أن هناك علامات شائعة تشير إلى الإصابة بجلطة دموية.

– علامات تدل على الإصابة بجلطة دموية

وفقاً لأطباء مختصين، فإن التدخين وارتفاع ضغط الدم وبعض الأدوية، مثل الإستروجين، يساهمون في زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، وهنا علينا معرفة أن تحديد الأعراض المرافقة لها يمكن أن تنقذ حياتنا.

ووفقاً لموقع “Eat this Not That”، فإن الممرضة المسجلة في Mesothelioma Center بالولايات المتحدة، شون مارشيسي، قالت: “إن جلطات الدم غالباً ما تستقر في الساقين وتمنع وصول الأكسجين إلى الأنسجة المحيطة”.

وأوضحت أن الجلطات السطحية أو الدموية في المناطق الخالية من الأنسجة المصابة يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد في بعض الأحيان.

وأشارت إلى أن الجلطات الدموية التي لا تسبب أعراضاً خطيرة من الممكن أن تؤدي إذا لم يتم علاجها، إلى مضاعفات شديدة في الرئة أو الدماغ.

ومن الأعراض المحتملة التي تدل على احتمالية تعرض الإنسان لجلطة دماغية ضيق التنفس أو الشعور بالدوار بعد النشاط المعتدل إلى العالي ويمكن أن يكون الانسداد الرئوي مميتاً إذا لم يتم علاجه بسرعة.

وهذه علامات منبهة لتجلط الأوردة العميقة أو جلطة دموية تكونت عميقاً تحت الجلد وتمنع الدم من الوصول إلى الأنسجة السليمة.

وإذا كنت تعاني من ألم حاد من جانب واحد أو احمرار أو تورم أو دفء الجلد في منطقة محددة، فاطلب العناية الطبية في أسرع وقت ممكن.

فتجلط الأوردة العميقة يمكن أن يؤدي إلى الانسداد الرئوي أو مشاكل أكثر خطورة ، بما في ذلك الغرغرينا.