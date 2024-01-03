تراند اليوم : بالفيديو.. مختص يكشف عن سر يجعل اللحم طريا بعد الشواء

صحيفة الخليج 365: كشف مختص في شواء اللحم عن خطوات يجب اتباعها حتى يكون اللحم طري بعد الشواء.

وقال المختص: اللحم اللي يبغاه يكون طري ويستمتع بالشوي يتبع حاجتين مهمات جدا أولهما تنشيف اللحمة خليها معلقة أقل شي 8 ساعات أو خلها 4 ساعات وإذا باتت في الثلاجة تبريد فقط لما تشوف الدهن عليها بدأ يطلع ما معناه إن المويه حقتها كلها نشفت.

وتابع: ثاني شي تقطيع قطعة اللحم ما تقطعها موازية للألياف بل قطعها عكس الألياف حتى لما تمسكها تلاقيها تتفتت، أما فيما يخص التمليح فلا يوجد فرق بين التمليح قبل الشواء أو بعده.