تراند اليوم : بالفيديو .. صانع "محتوى" يحذر من العسل المغشوش في الأسواق.. ويكشف طريقة ومكونات تصنيعه

صحيفة الخليج 365: وثق صانع محتوى مقطع فيديو، حذر خلاله من العسل المغشوش المعروض في الأسواق، وكشف عن طريقة ومكونات تصنيعه.

مكونات وطريقة تصنيع العسل المغشوش

وأظهر الفيديو طريقة ومكونات تصنيع العسل المغشوش على النحو التالي: " يتم وضع 2 كيلو سكر ، ونصف لتر ماء داخل إناء ، ويتم تركهما حتى يذوب السكر في الماء جيدا، ثم يضاف شرائح الليمون والبرتقال، ويترك الخليط على نار معتدلة لمدة 45 دقيقة وعندما يصبح لون الليمون والبرتقال غامق، يتم إخراجه من الإناء ، ويضاف ملعقة كبيرة كليكوز ويترك الخليط ليبرد".

تحذير

وقال موثق الفيديو : " انتبهوا يا إخوان من العسل المغشوش المعروض في السوق بكثرة، يتم بيع 2 كيلو زائد 2 كيلو مجانا ب 150 أو 200 ريال، وتابع: " طبعا قاعد يعطيك بالسعر هذا لأن كيلو السكر بريالين وما يفرق معه".

سعر رخيص

وأضاف: " نصيحة لا تشتري عسل رخيص، لأن في النهاية تشتري عسل مغشوش، لأن العسل الأصلي نادر وأسعاره مرتفعة في العالم كله". لافتا إلى أن البعض يبيع عسل مستورد بأسعار أقل معتمدا على إن الزبون لا يعلم أن النحل لا يستطيع جمع عسل في الشتاء.