شكرا لقرائتكم خبر عن اذا لاحظتها اذهب للطبيب فوراً.. 10 علامات تنذرك قبل إصابتك بالفشل الكلوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أوضح الخبراء أن هناك العديد من الأعراض التي تنذر الشخص قبل الإصابة بالفشل الكلوي، لذا يجب الانتباه إليها ومعرفتها، والذهاب إلى الطبيب.

ووفقا لموقع "webmd" فإن هذه الأعراض هي : -

1- التعب الدائم:

ترشح الكلى الفضلات من دمك وتشحنها في بولك، وعندما لا تعمل بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم السموم لذا قد تشعر أنك متعب أو ضعيف أو تواجه صعوبة في التركيز.



2- قلة النوم:

توجد صلة محتملة بين توقف التنفس أثناء النوم وأمراض الكلى المزمنة (CKD)، والتي تتلف أعضائك بمرور الوقت وقد تؤدي إلى الفشل الكلوي، وقد يؤذي انقطاع النفس النومي كليتيك جزئيًا عن طريق منع جسمك من الحصول على ما يكفي من الأكسجين.



3- حكة في الجلد:

قد يحدث هذا إذا لم تتمكن الكلى من طرد السموم وتتراكم في الدم، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث طفح جلدي أو يجعلك تشعر بالحكة في كل مكان.



4- تورم الوجه والقدمين:

عندما لا تتمكن الكلى من التخلص من الصوديوم جيدًا، تتراكم السوائل في جسمك، وقد يؤدي ذلك إلى انتفاخ اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الساقين أو انتفاخ الوجه.



5- تشنجات العضلات:

يمكن أن تكون التشنجات في ساقيك وفي أي مكان آخر علامة على ضعف وظائف الكلى.



6 - ضيق التنفس:

عندما تكون مصابًا بالفشل الكلوي، لا تفرز أعضائك ما يكفي من هرمون يسمى إرثروبويتين، وتساعد الهرمونات جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء، وبدونها، يمكن أن تصاب بفقر الدم وتشعر بضيق في التنفس.



6- الرأس الضبابي:

عندما لا تصفي الكلى جميع النفايات من جسمك، يمكن أن تؤثر السموم على عقلك، وقد يمنع فقر الدم أيضًا عقلك من الحصول على الأكسجين ، وقد تشعر بالدوار وتجد صعوبة في التركيز والذاكرة.



8 - الشهيةالمنخفضة:

يمكن أن يسبب الفشل الكلوي الغثيان والقيء واضطراب المعدة، وقد يتركك ذلك مع القليل من الرغبة في تناول الطعام.



9- التنفس الكريهة:

عندما لا تستطيع الكليتان تصفية الفضلات، يمكن أن تتسبب في حالة تسمى بولينا، ويمكن أن تجعل فمك برائحة كريهة.



10- بول رغوي أو بني أو دموي:

يمكن أن يكون البول الفقاعي علامة على وجود الكثير من البروتين يسمى الألبومين، ويمكن أن ينتج عن مشاكل الكلى، لذلك يمكن أن يكون لون البول بنيًا أو شاحبًا جدًا.