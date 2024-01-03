تراند اليوم : شاهد.. انفجار كبير في مدينة كرمان الإيرانية.. وسقوط مئات القتلى والمصابين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع انفجار كبير بالقرب من قبر قاسم سليماني، في مدينة كرمان بإيران.

وأظهر الفيديو تصاعد الدخان في السماء بعد وقوع الانفجار على الطريق المؤدي إلى قبر قاسم سليماني في مسقط رأسه، بينما هرب الزوار وتراجعت السيارات للخلف.

وتدافعت حشود كبير من الإيرانيين المتوجهين لزيارة قبر قاسم سليماني، بعد وقوع الانفجار، وسط صراخ النساء وهروب الرجال من المكان.

وبحسب التقديرات الأولية، وقع مئات القتلى والجرحى في الانفجار، وسط أنباء عن استهداف قادة عسكريين إيرانيين.