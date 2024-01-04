شكرا لقرائتكم خبر موهوبو المملكة يحققون 98 جائزة دولية في 19 أولمبيادا علميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين حصد موهوبو المملكة 98 جائزة دولية في 19 أولمبيادا علميا، تجاوز إجمالي عدد الموهوبين الذين جرى اكتشافهم خلال العام الماضي 25 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، من بين 52 ألف طالب وطالبة، سجلوا في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لأداء اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، والذي تطلقه المؤسسة سنويا بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح تقرير صادر من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أنه تحققت نجاحات لافتة في المسابقات العلمية الدولية، حيث وصل رصيد طلاب المملكة إلى 610 ميداليات وجوائز في المسابقات العلمية الدولية؛ منها 71 جائزة خلال مشاركاتهم بالأولمبيادات الدولية في 2023، تمثلت في 59 ميدالية و12 شهادة تقدير، إضافة إلى حصولها على 27 جائزة عالمية علمية في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2023»، لترفع المملكة رصيد جوائزها في معرض آيسف إلى 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، منذ أن بدأت مشاركاتها في المعرض 2007م.

وبين التقرير أن المنتخب السعودي المشارك في الأولمبيادات الدولية، حقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي لعام 2023، كما حقق 4 جوائز عالمية في أولمبياد الأحياء الدولي 2023، فيما توج بـ3 جوائز عالمية في منافسات أولمبياد الفيزياء الدولي 2023، و6 جوائز في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2023 (IMO)، و3 جوائز عالمية في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023، و3 جوائز عالمية في الأولمبياد الدولي للعلوم للناشئين 2023.

أعداد المسجلين في مسابقات «موهبة»: