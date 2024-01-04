بحار في ينبع

يُطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، الخميس، فعالية «بحار» في نسختها الأولى بمحافظة ينبع؛ بالمشاركة مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمحافظة، وتهدف الفعالية لإبراز أجود أنواع الأسماك، وعرض أشهى المأكولات البحرية.

ويحتضن كورنيش ينبع الفعالية التي تستمر 7 أيام وتجمع بين الأنشطة الثقافية، والسياحية، والتراثية، إضافة إلى نشاطات المسؤولية الاجتماعية، وتصاحبها مجموعة متنوعة من العروض الفنية، والموسيقى الحية، إضافة إلى الحرف اليدوية البحرية، والفنون التشكيلية، إلى جانب فعاليات ترفيهية خاصة بالأطفال.