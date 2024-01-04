بحار في ينبع

ويحتضن كورنيش ينبع الفعالية التي تستمر 7 أيام وتجمع بين الأنشطة الثقافية، والسياحية، والتراثية، إضافة إلى نشاطات المسؤولية الاجتماعية، وتصاحبها مجموعة متنوعة من العروض الفنية، والموسيقى الحية، إضافة إلى الحرف اليدوية البحرية، والفنون التشكيلية، إلى جانب فعاليات ترفيهية خاصة بالأطفال.
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