شكرا لمتابعة خبر عن متحدث العقار يوضح العقود الملزمة بدفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب متحدث هيئة العقار تيسير المفرج على سؤال هل العقود الإيجارية المبرمة قبل صدور القرار ملزمة بدفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية. وقال المفرج بأن قرار دفع الإيجار خلال القنوات الرقمية، سوف يُطبق على العقود الجديدة فقط بدءاً من 15 يناير. وأضاف المفرج بأن حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية هو ترجمة لقرار مجلس الوزراء الخاص بسداد الأجرة عبر منصة موحدة.