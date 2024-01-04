تراند اليوم : طبيبة تكشف عن أضرار مضغ العلكة أكثر من 3 دقائق!

صحيفة الخليج 365: كشفت طبيبة الأسنان يلينا مارتينوفا أن مضغ العلكة لأكثر من ثلاث دقائق بشكل منتظم قد يسبب مشكلات صحية مختلفة بما فيها التهاب المعدة وتآكلها، وانحراف الأسنان وسوء الإطباق.

وقالت الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru. إن العلكة مادة مطاطية غير صالحة للأكل يضاف لها منكهات ومحليات، مثل: سكر القصب وسكر البنجر وشراب الذرة ومواد عطرية.

وأوضحت أن أكثر أنواع العلكة خطورة هي المحتوية على السكر، لأنها تساعد على تكاثر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وتسبب اختلال التوازن البكتيري في تجويف الفم واضطراب في الجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أن مضغ العلكة، يزداد إفراز اللعاب كثيرا لأن الدماغ يعتبرها طعاما. وإذا استمر المضغ أكثر من ثلاث دقائق، تفرز المعدة كمية كبيرة من حمض الهيدروكلوريك والعصارة المعدية. وإذا أصبحت هذه العادة منتظمة ويمضغ الشخص العلكة عدة مرات في اليوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحموضة والتهاب المعدة وتآكلها، بالإضافة إلى الصداع لدى الأشخاص المعرضين لنوبات الصداع النصفي.