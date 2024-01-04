انت الان تتابع زاروا العديد من المواقع الأثرية.. طلاب مدارس تبوك يتعرفون على حضارة تيماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 6:13 صباحاً

قامت عدد من مدارس مدينة تبوك، بزيارة لمحافظة تيماء تشمل المواقع الأثرية بالمحافظة، للتعرف على حضارتها وعراقتها. وخلال الجولة زار الطلاب بئر هداج، واستمعوا لشرح المختصين عن تاريخ البئر الذي يُعد أقدم بئر عرفه التاريخ بعد بئر زمزم، وقصر الرمان، وسوق الناجم، ومعبد صلم، وواحة تيماء. من جانبه قال رائد النشاط في المدرسة محمد مشبب العمري: "سعدنا بما وجدناه خلال زيارتنا لهذه المدينة المتأصلة في التاريخ بمختلف الحضارات، كما سعدنا بحفاوة الاستقبال من قِبَل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومما أسعدنا أيضًا الكم الهائل من المعلومات الثمينة المقدمة للطلاب، التي توضح تاريخ أجدادهم في هذه الأرض الطيبة. وفي نهاية الجولة أعرب الطلاب عن انبهارهم بما شاهدوه من آثار، كما أعربوا عن تقديرهم وشكرهم للهيئة الملكية لمحافظة العلا، على اهتمامها بتاريخ المحافظة والاعتناء بالآثار، ومنحهم هذه الفرصة للتعرف على تاريخ المحافظة.

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