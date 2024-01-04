تراند اليوم : شاهد.. أفراد من قبيلة حرب يقدمون 6 سيارات جيب لكزس ل "حميد القريقري" الذي عفا عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، يظهر فيه أحد أفراد قبيلة "حرب" وهو يقدم للمواطن "حميد القريقري"، هدايا تتضمن 6 سيارات جيب لكزس، بعدما عفا عن "مترك القحطاني" في ساحة القصاص.

وأبان المقطع، قيام أحد أفراد قبيلة "حرب" وهو يقدم مفاتيح السيارات لـ "حميد القريقري"، وقال: "هذه الهدايا مقدمة من قبيلة حرب، تكريمًا لكم وبيض الله وجيهكم".

وأظهر المقطع لحظة استلام "القريقري" الهدايا المقدمة له.

وكان والد "أحمد القريقري"، قد عفا عن "مترك القحطاني" في ساحة القصاص، قبل لحظات من تنفيذ الحكم.