تراند اليوم : "حماس لن تعود لحكم القطاع".. الكشف عن خطة إسرائيل الغير معلنة بشأن مستقبل "غزة" بعد انتهاء الحرب

صحيفة الخليج 365: يستعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لتقديم خطة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشأن ترتيبات ما بعد حرب غزة.

وتؤكد خطة وزير الدفاع أن إسرائيل لن تحكم مدنيا قطاع غزة، وسكان القطاع سيديرون أمورهم بأنفسهم، وحماس لن تعود لحكم قطاع غزة أبدا. حسب سكاي نيوز.

وتشمل الخطة تعزيز الحدود بين القطاع ومصر بوسائل إلكترونية بدعم من واشنطن، ومواصلة إسرائيل نشطها العسكري شمالي القطاع وخان يونس، ولإسرائيل حرية العمل العسكري في القطاع وسترد على أي تهديد .

وتضمنت الخطة أنه لن يكون هناك أي عودة للاستيطان في قطاع غزة، ومصر ستكون البوابة لقطاع غزة، وستقوم إسرائيل بتفتيش كل البضائع الداخلة إلى القطاع .