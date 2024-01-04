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تراند اليوم : شاهد: مذيعة إسرائيلية تتسلح بمسدس على خصرها وتظهر به على الهواء مباشرة داخل الاستوديو!

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شاهد: مذيعة إسرائيلية تتسلح بمسدس على خصرها وتظهر به على الهواء مباشرة داخل الاستوديو!

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صحيفة الخليج 365 : تداول مستخدمو منصات التواصل، صورة لمذيعة إسرائيلية، وهي تحمل سلاح شخصي "مسدس" على خصرها أثناء عملها داخل الاستوديو.

يذكر أن المذيعة تدعى "ليتال شيمش" وتعمل في القناة الإسرائيلية 14، ومن الشخصيات المقربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن "ليتال شيمش" واحدة من ضمن الإسرائيليات اللاتي قررن أن يتسلحن، بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، ومنذ بدء أحداث السابع من أكتوبر.

وكانت مقدمة الأخبار الإسرائيلية، قد نشرت مؤخرًا عبر حسابها الشخصي بمنصة "إكس"، صورة لها وهي تتمرن على إطلاق النار، وعلقت على الصورة قائلة: "سلح نفسك".
شاهد: مذيعة إسرائيلية تتسلح بمسدس على خصرها وتظهر به على الهواء مباشرة داخل الاستوديو!
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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