تراند اليوم : شاهد: مذيعة إسرائيلية تتسلح بمسدس على خصرها وتظهر به على الهواء مباشرة داخل الاستوديو!

صحيفة الخليج 365 : تداول مستخدمو منصات التواصل، صورة لمذيعة إسرائيلية، وهي تحمل سلاح شخصي "مسدس" على خصرها أثناء عملها داخل الاستوديو.

يذكر أن المذيعة تدعى "ليتال شيمش" وتعمل في القناة الإسرائيلية 14، ومن الشخصيات المقربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن "ليتال شيمش" واحدة من ضمن الإسرائيليات اللاتي قررن أن يتسلحن، بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، ومنذ بدء أحداث السابع من أكتوبر.