تراند اليوم : "حافظي على اسمك أنت من عائلة كريمة"..قاضي كويتي يخلي سبيل فتاة متورطة في قضية مخدرات

صحيفة الخليج 365: قررت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة إخلاء سبيل فتاة في قضية تعاطي مخدرات.

وخلال الجلسة، قال القاضي للمتهمة : «أنت متهمة بحيازة المخدرات بقصد التعاطي». وردت : «غير صحيح». حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وتابع القاضي: «ليش دخلت في هذا المجال وأنت بنت أسرة معروفة وكريمة» وأجابت المتهمة: «غلطة»‏.

وأضاف القاضي: «يُحزن المحكمة أن تشاهد فتاة في مقتبل العمر تدخل هذا المجال، أنت لم تتجاوزي 22 عاما وبداية خاطئة لحياتك.. حافظي على اسمك واسم أهلك أنت من عائلة كريمة وهذا الشيء سوف يدمر حياتك وحياة أسرتك».