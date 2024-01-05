تراند اليوم : شاهد.. طلاب معهد إعداد المعلمين في حفر الباطن يلتقون بمعلمهم المصري بعد 35 عاماً

صحيفة الخليج 365: سلط تقرير قناة "العربية"، الضوء على لقاء طلاب معهد إعداد المعلمين في حفر الباطن بمعلمهم المصري بعد 35 عاماً.

لقاء الطلاب

ومن جانبه، قال المعلم المصري السابق أحمد هاشم، إنه يعتبر اليوم الذي التقى فيه بطلابه من أسعد أيام حياته، معرباً عن سعادته برؤيتهم.

التدريس رسالة

وأضاف: سعيد إني شفت الرجالة اللي كنت بحبهم على مدى سنين خلال تواجدي في حفر الباطن، مكملاً:"أكدت على نقطة مهمة جداً تفرق في حياة الأستاذ وهي إن التدريس رسالة لتنمية المجتمع وليس وظيفة".

دعوة ومقابلة

وعلى صعيد متصل، أوضح نايف البعيجان من سكان حفر الباطن: قبل 25 سنة بحثت عن المعلم "أحمد هاشم" بكل وسائل التواصل حتى وصلت له وقابلته في مصر ودعوته لحفر الباطن من أجل رؤية طلابه.

الأساليب التربوية

وأشار: نتبع بعض الأساليب التربوية التي كانت يتحدث عنها "أحمد هاشم" خلال الشرح في الفصل.