شكرا لمتابعة خبر عن قصة الشريوفي أول فتاة تعمل في فريق الصيانة بالاتحاد السعودي للسيارات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت نجوى الشريوفي قصة عشقها للسيارات، وتحولها من عاشقة للراليات والسباقات إلى انضمامها إلى فريق الصيانة بالاتحاد السعودي للسيارات قبل 5 سنوات.

وقالت الشريوفي :”في البداية كنت أحرص على حضور السباقات، حتى عرض عليها أعضاء الصيانة الانضمام إلى فريق الفحص الفني ومدها بالتدريب اللازم”.

ولفتت إلى أنها شاركت في أكثر من 20 منافسة ضمن لجنة الصيانة بسباقات السيارات بالمملكة مثل رالي دكار وحائل وفورميلا 1 في جدة وفورميلا E في الدرعية.

وأكدت أن دخول الفتيات إلى مجال فحص السيارات وسباقات السيارات قد أثرى ذلك المجال؛ لاهتمامهن بالتفاصيل، ويكفي أن الأميرة عهد بنت الحسن هي رئيسة المارشال السعودي.