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تراند اليوم : بيان أمني بشأن القبض على قائد مركبة دهس شخصين ولاذ بالفرار في الرياض

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صحيفة الخليج 365: ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة دهس شخصين بعد ترجلهما لحادث مروري بينهما، والهروب من الموقع، نتج عن ذلك وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وجرى إيقافه وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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