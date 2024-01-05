تراند اليوم : بيان أمني بشأن القبض على قائد مركبة دهس شخصين ولاذ بالفرار في الرياض

صحيفة الخليج 365: ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة دهس شخصين بعد ترجلهما لحادث مروري بينهما، والهروب من الموقع، نتج عن ذلك وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

وجرى إيقافه وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.