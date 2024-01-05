انت الان تتابع بنك التصدير والاستيراد شريك استراتيجي لمؤتمر التعدين الدولي 2024.. من 9 إلى 11 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - واس- الرياض: يشارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة لعام 2024 بصفته شريكًا استراتيجيًا، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الحالي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويهدف البنك من خلال مشاركته في المؤتمر إلى الإسهام في تمكين ودعم قطاع التعدين، وتحفيز الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية وتأمينية، حيث يسلط المؤتمر الضوء على مستقبل المعادن وفرص تمكينها وتنميتها في المنطقة بمشاركة نخبة من القياديين والخبراء المختصين.

ويعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة مساهمة المنطقة الكبرى، التي تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وسيشارك في جلساته، هذا العام، 220 متحدثًا من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل، ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين؛ لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.