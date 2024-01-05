تراند اليوم : بالفيديو .. إياد علاوي: نعم أحب صدام حسين .. وأطالب نوري المالكي برد الأموال والاعتذار للشعب العراقي

صحيفة الخليج 365: تحدث رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي عن عهد صدام حسين في رئاسة العراق، مؤكدا، أنه يحب صدام حسين رغم معارضته له.

الوطن يعلو ولا يعلى عليه

وقال علاوي خلال لقائه في برنامج السطر الأوسط: أنه لم يأت على الدبابة الأمريكية للعراق وأنه ليس ممتن لأمريكا بإسقاط عدوه لأن الدولة انتهت مع ذلك، مضيفا أنه لم يكن يريد أي دبابة أمريكية نهائيا ولا يريد حرب ولا حل الجيش ولا هذي الطائفية السياسية، الوطن يعلو ولا يعلى عليه. أحب صدام

وتابع: نعم أحب صدام رغم أني كنت أشتغل ضده لكن أحبه لأن لديه صفات أخرى مثل أنه شجاع وجرئ وسبع مثل ما نقول في العراق.

وأضاف أن كثيرين يحبون صدام في السر ويخافون من إعلان ذلك خوفا على مصالحهم لكنه ليس لديه مصالح.

اعتذار

ولعن علاوي خامنئي على الهواء، كما طالب المالكي بالاعتذار للشعب العراقي ورد الأموال، ولمقتدى الصدر قال أنه يحبه ويقدر شجاعته لكنه نصحه بإعادة النظر في أسلوبه وناسه لأن كثير منهم لم يكونوا بمستوى المسؤولية.

كما وجه كلمة لطارق الهاشمي مطالبا إياه بالاعتذار لإخوانه إياد علاوي وأسامة النجيفي.