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تراند اليوم : "مرتبطان بالجهاز الهضمي".. الكشف عن "عرضين" يشيران إلى إصابة النساء بالسرطان

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صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن عرضين مرتبطين بالجهاز الهضمي يمكن أن يكونا إشارة خفية على الإصابة بسرطان المبيض.

وأوضح الخبراء أن حالات صعوبة تناول الطعام والشبع بسرعة قد تكون من علامات على الإصابة بسرطان المبيض.

وتابعوا، بجب على النساء مراقبة حجم البطن ووجود ألم مستمر في منطقة الحوض، فهي أيضا علامات قد تساعد على الكشف المبكر.

وأضافو، كما يجب على النساء مراقبة حجم البطن ووجود ألم مستمر في منطقة الحوض، فهي أيضا علامات قد تساعد على الكشف المبكر.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أنه قد يكون من الصعب تشخيص سرطان المبيض مبكرا، لأن الأعراض تتقاطع مع حالات شائعة أخرى، مثل متلازمة القولون العصبي والدورة الشهرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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