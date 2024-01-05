تراند اليوم : "مرتبطان بالجهاز الهضمي".. الكشف عن "عرضين" يشيران إلى إصابة النساء بالسرطان

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن عرضين مرتبطين بالجهاز الهضمي يمكن أن يكونا إشارة خفية على الإصابة بسرطان المبيض.

وأوضح الخبراء أن حالات صعوبة تناول الطعام والشبع بسرعة قد تكون من علامات على الإصابة بسرطان المبيض.

وتابعوا، بجب على النساء مراقبة حجم البطن ووجود ألم مستمر في منطقة الحوض، فهي أيضا علامات قد تساعد على الكشف المبكر.

وأضافو، كما يجب على النساء مراقبة حجم البطن ووجود ألم مستمر في منطقة الحوض، فهي أيضا علامات قد تساعد على الكشف المبكر.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أنه قد يكون من الصعب تشخيص سرطان المبيض مبكرا، لأن الأعراض تتقاطع مع حالات شائعة أخرى، مثل متلازمة القولون العصبي والدورة الشهرية.