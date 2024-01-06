تراند اليوم : شاهد.. لقطة جوية حديثة تكشف عن تقدم أعمال الحفر وتنفيذ الأساسات في موقع مشروع "‎ذا لاين"

صحيفة الخليج 365: وثق حساب مشاريع السعودية، عبر منصة أكس، لقطات حديثة لأعمال الحفر وتنفيذ الأساسات في موقع مشروع ذا لاين الذي يمتد بطول 170 كم في نيوم.

وينفذ المشروع بمشاركة عشرات الشركات المحلية والعالمية والآلاف من المهندسين والعاملين.