انت الان تتابع جازان.. تراجُع التمويل في عام 2023 يدفع بأسعار العقار للانخفاض بنسبة تصل إلى 20% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدى تراجُع التمويل العقاري في عام 2023، وفقدان السوق ما يقارب الـ39 مليار ريال، إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية في "جازان" بنِسَب تتراوح بين 15% و20%.

وفي التفاصيل، رصدت "الخليج 365" آراء المهتمين بالقطاع، الذين أكدوا أن أهم أسباب تراجُع التمويل يعود لارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف، الذي تسبب بدوره في العزوف عن القروض العقارية.

وشهدت منطقة "جازان" موجة ارتفاع في أسعار العقار كغيرها من المناطق، مدفوعة بأسعار الأراضي المرتفعة خلال السنوات الماضية، قبل أن تتراجع نحو التصحيح العام الماضي بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي السعودي؛ لكبح موجة الصعود، وإعادة الأسعار إلى التوازن، إضافة إلى توجُّه الكثيرين إلى برامج وزارة الإسكان الأقل سعرًا وفائدة؛ إذ تم طرح أكثر من 30 مخططًا، تضم أكثر من 49 ألف قطة في المنطقة في وقت سابق، والعديد المشاريع الضخمة.

وسجلت أسعار الفلل والشقق في المنطقة حالة من التراجع والركود؛ إذ بيَّن متعاملون لـ"الخليج 365" أن العزوف عن التملُّك كان واضحًا خاصة في عام 2023، وذلك عندما وصلت أسعار الفائدة إلى ذروتها؛ إذ صعدت في بعض المصارف إلى أن تجاوزت 4.5% بعد أن كانت في حدود الـ2.70 وأقل من ذلك؛ ما أثر بشكل كبير على حالة الطلب.

وبيَّنوا أن من أهم الأسباب أيضًا تحويل الدعم السكني إلى مصفوفة.

وكانت عقود التمويل العقاري التي تم تمويلها قد انخفضت بنسبة "40%" في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو "48" ألف عقد على أساس سنوي؛ ويصل إجمالي العقود الممولة إلى "78.43" ألف عقد، مقابل "126.36" ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.