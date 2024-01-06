شكرا لقرائتكم ورشة تدريبية عن بناء الحبكة والشخصيات في النص المسرحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقام مهرجان “أندية الهواة المسرحي” في نسخته الأولى، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم الجمعة، الورشة التدريبية الأولى عن “بناء الحبكة والشخصيات في النص المسرحي” قدمها الكاتب المسرحي والسيناريست عباس الحايك.

مفهوم النص المسرحي

وتهدف الورشة التي تستمر حتى الأحد القادم إلى تناول مفهوم النص المسرحي وعناصره، والخطوة الأولى للنص ومصادرها إلى جانب ابتكار وأبعاد الشخصية الدرامية، وأشكال الحوار ووظيفته الدرامية، بالإضافة إلى مراحل وعناصر البناء الدرامي، وشكل الكتابة المسرحية، فضلًا عن أنواع النصوص المسرحية، والتدرب على كتابة نص مسرحي.

قد يهمّك أيضاً

8 عروض مسرحية

ويتضمن المهرجان المقام بمسرح جامعة الملك سعود خلال الفترة من 4 إلى 12 من يناير عدة برامج ثقافية وتدريبية، إضافةً إلى 8 عروض مسرحية تتنافس على 12 جائزة، والتي تهدف الهيئة من خلالها لتمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافُسيّ، وخلق بيئةٍ داعمةٍ ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني بالمملكة.