تراند اليوم : توقف قلب الإعلامي "عماد أديب" دقيقة كاملة أثناء مؤتمر في الإمارات و باسم يوسف ينقذه.. فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تعرض شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب لوعكة صحية أدت إلى توقف نبض قلبه لمدة دقيقة كاملة خلال مشاركته في أحد المؤتمرات بدولة الإمارات.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على "MBC مصر": إن "الإعلامي والطبيب المصري باسم يوسف تدخل بعمل إسعافات أولية لشقيقه لإنقاذ حياته".

وتابع: "عماد أديب شارك في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي، وكان يدير جلسة طرح فيها سؤالا قال فيه إنه قد يتعرض لأزمة قلبية إن لم يعرف الإجابة"، مضيفاً "بعد هذه الجملة تعرض أخي لشبه أزمة قلبية".

وأكمل: "بعد انتهاء جلسة الحوار بدقائق، تبادل عماد الدين أديب الأحاديث مع الكوميدي باسم يوسف، الذي لاحظ بوادر أزمة قلبية عليه حيث كان يتصبب عرقاً، فطلب نقله إلى المستشفى بشكل فوري، وتم ذلك خلال دقائق".